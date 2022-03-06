مصدر في بيراميدز: لا يحق لنا رفض طلب الأهلي.. ونثق في حكام مصر لإدارة "القمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول في نادي بيراميدز إن النادي الأهلي من حقه طلب تأجيل مباراته أمامنا إذا طلب ذلك من رابطة الأندية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "بشكل عام ليس من حقنا في بيراميدز أن نرفض طلب الأهلي لو أراد تأجيل هذه المباراة لأنه اختصاص الرابطة التي تدير المسابقة، والأهلي فريق كبير ويمثل الكرة المصرية في المناسبات الإفريقية والعالمية ومن حقه أن يطلب تأجيل اللقاء وفقا لظروفه".

أوضح: "نعول على الطريقة الاحترافية التي تتعامل بها رابطة الأندية ونثق في أن قرارها سيكون في مصلحة طرفي هذه القمة المرتقبة".

وأضاف: "الأندية التي تمثل مصر مع الأهلي مثل بيراميدز والزمالك والمصري، يجب أن توضع ظروفها في عين الاعتبار في جدول المسابقة ولو طلب الأهلي تأجيل المباراة لن نرفض ولن نعترض، وقمة الدوري يجب أن تقام في ظروف مهيأة من كافة النواحي".

وواصل المصدر: "نعاني من أخطاء كثيرة في التحكيم لكننا نثق في التحكيم المصري لإدارة لقاء القمة أمام الأهلي ونطالب دائما بحكام دوليين في مبارياتنا بصفتنا ننافس علي بطولة الدوري مثل الأهلي والزمالك".

أنهى المصدر تصريحاته: "لدينا قائمة تضم أفضل اللاعبين بقيادة فنية مميزة وننعم باستقرار إداري، ونسعى هذا الموسم للفوز في كل مبارياتنا محليا وأفريقياً".