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برشلونة إلى المركز الثالث بفوزه الثمين على إلتشي

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المنامة - ياسر ابراهيم - خرج بثلاث نقاط ثمينة من معقل مضيفه إلتشي بفوزه بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 27 من منافسات لكرة القدم "لا ليغا".
 
تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف جاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعد خطأ في منتصف ميدان برشلونة استغله المهاجم فيديل شافيز ووضع الكرة في الشباك بتسديدة أرضية.
 
وضغط برشلونة بقوة مع بداية الشوط واستطاع فيران توريس تسجيل هدف أدرك به التعادل في الدقيقة 60، قبل أن يخطف الهولندي ممفيس ديباي الفوز للفريق الكتالوني مع حلول الدقيقة 84 من علامة الجزاء.
 
وبهذا رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة صعد بها مؤقتا إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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