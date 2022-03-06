الامارات | محرز يكسر "النحس" أمام يونايتد بثنائية.. ودي بروين يقود سيتي لفوز كبير في ديربي مانشستر

شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يكسر "النحس" أمام يونايتد بثنائية.. ودي بروين يقود سيتي لفوز كبير في ديربي مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز حاجز النحس في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين رائعين ليشارك في قيادة فريقه مانشستر سيتي بديربي المدينة الإنجليزية بالتغلب على جاره يونايتد 4 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقطع مانشستر سيتي خطوة جديدة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام ليفربول الذي خاض مباراة واحدة أقل من المتصدر.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة وهي الهزيمة الثانية له أمام جاره سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بينهما على استاد "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد صفر / 2 .

وسجل نجم خط الوسط البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفين وصنع هدفا ليقود سيتي إلى الفوز الثمين في ديربي مانشستر كما أحرز محرز اليوم أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد علما بأنه خاض اليوم المباراة رقم 12 له في مواجهة الشياطين الحمر.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما دي بروين في الدقيقتين الخامسة و28 مقابل هدف سجله جادون سانشو في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف محرز الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 68 ليتخلص من العقم التهديفي الذي لازمه في 11 مباراة سابقة أمام هذا الفريق قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة اليوم استعدادا جيدا لمانشستر سيتي قبل مباراته المرتقبة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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