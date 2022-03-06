ضمك وأبها منافسة جنوبية.. الصدام في الصدام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد استمرارهما للموسم الثالث على التوالي ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يقدم ضمك وأبها مستويات لافتة هذا الموسم، ونتائج إيجابية جعلتهما في مراكز متقدمة في سلم الترتيب، واشتعل التنافس بينهما على المركز الخامس.

بدأ ضمك هذا الموسم بداية قوية رغم خسارته في الجولة الأولى أمام النصر برباعية مقابل هدف، إلا أنه عاد ليحقق سلسلة طويلة بدون خسارة، استمرت لـ 9 لقاءات قبل أن يخسر في الجولة الـ11 أمام الهلال، ليعود ويحقق الانتصار ويعتلي صدارة الترتيب ويسجل لحظة تاريخية لهذا النادي الذي كان يصارع في الموسمين الماضيين على الهبوط ويفلت منه في الجولة الأخيرة.

واستقر ضمك بعد ذلك خلف رباعي المقدمة الاتحاد والشباب والنصر ثم الهلال، والمنافسة مع هذه الفرق مرهقة ومتعبة لأي فريق لا يملك الخبرة في مجاراتهم في الصراع على مقدمة الترتيب.

على الطرف الآخر سجل أبها بداية متواضعة مع انطلاقة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فبعد فوزه أمام الشباب في الجولة الأولى أدار الفوز ظهره لأبها لسبع جولات متتالية، جعلت الفريق في وضع لا يحسد عليه، وعاد لينتصر بعد ذلك في الجولة التاسعة أمام الفتح، ليعود ويخسر مرة أخرى في الجولتين التاليتين من التعاون الفيصلي.

وبعد ذلك واجه أبها الأهلي لحساب الجولة الـ 12 وانتصر بهدفين نظيفين، ليكون هذا الانتصار هو الانطلاقة لأبها للهروب من مراكز القاع، ففي 7 جولات متتالية لم يذق طعم الخسارة، حتى واجه المتصدر الاتحاد في الجولة الـ19 ليخسر أمامه ويكسر سلسلة عدم خسارته.

وبعد مرور 23 جولة وصل أبها إلى النقطة الـ31، محتلا المركز الـ6 في سلم الترتيب، خلف جاره ضمك، ليسجلا موسما استثنائيا في المنافسة سويا على مراكز متقدمة في الترتيب العام للدوري.

أرقام ضمك هذا الموسم:

يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

سجل 32 هدفا واستقبلت شباكه 34 هدفا.

حقق سلسلة طويلة من عدم الخسارة بواقع 9 جولات متتالية.

جمع ضمك 36 نقطة بعد 23 جولة وهو عدد النقاط التي جمعها الموسم الماضي كاملا.

اعتلى صدارة الترتيب هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

أرقام أبها هذا الموسم:

يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة.

سجل 25 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.

لم يستطع أبها تحقيق الفوز في 7 مواجهات بعد فوزه أمام الشباب في الجولة الأولى.

بعد فوزه أمام الأهلي بالجولة الـ12 لم يخسر في 7 جولات متتالية حتى الجولة الـ19.

يستطيع كسر عدد النقاط التي أنهى بها الموسم الماضي (36 نقطة) مع تبقي 7 جولات.

موسم 2019-2020:

- أبها: 38 نقطة، المركز: 9.

- ضمك: 35 نقطة، المركز: 10.

موسم 2020-2021:

- ضمك: 36 نقطة، المركز: 11.

- أبها: 36 نقطة، المركز: 13.