الأخضر بطل لغرب آسيا في بطولة فيفا الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة غرب آسيا 2022 المقامة لرياضة فيفا الالكترونية في دولة الكويت. ومثل المنتخب السعودي أربعة لاعبين وهم: مشعل الحبيشي ومساعد الدوسري وياسر الحارثي ومحمد العرفج والمدرب الفرنسي أنزو. وشاركت في البطولة أربعة منتخبات وهم: السعودية، الإمارات، قطر، ولبنان. وحصد منتخبنا الوطني البطولة بسجل خالٍ من الخسائر فقد سجل أربعة انتصارات وتعادلين ليواجه منتخب قطر في النهائي وينتصر عليه. وهذه هي النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا وحقق منتخبنا الوطني بطولتين من أصل ثلاث فيما حقق المنتخب الكويتي الشقيق بطولة واحدة.

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