الحليسي والسلهب يحققان كأس GIB للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعبا الجولف، عبدالعزيز الحليسي وفيصل السلهب كأس بطولة GIB السنوية للجولف في نسختها الخامسة 2022، التي أقيمت أول من أمس على ملاعب نادي ديراب الريفي للجولف بمدينة الرياض، وذلك بمجموع 62 نقطة. وعادت البطولة إلى واجهة الفعاليات الرياضية بمشاركات واسعة لأكثر من 92 لاعبا من المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات، من بينهم لاعبون مصنفون من المنتخب السعودي للجولف، إضافة إلى مديرين تنفيذيين وعملاء وشركاء في بنك الخليج الدولي، وأعضاء آخرين مهمين في مجتمع الأعمال في العاصمة الرياض.



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