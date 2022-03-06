شكرا لقرائتكم خبر مطاردة ريفالينو وسعد بريك أبرز أحداث كلاسيكو الهلال والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل لقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد غدا الذي سيجري ضمن الجولة الـ12 المؤجلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل مشاهداته التدريبية التي ارتبط بها الفريقان في تبادل الإشراف الفني على الفريقين في أوقات سابقة بين رحلتي الذهاب والإياب، حيث سبق وأن تولى تدريب الفريقين مدربون تبادلوا الأدوار بين الهلال والاتحاد والعكس، كحال المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز، الذي عاد للهلال مجددا للمرة الثانية خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي تحول معه الفريق إلى شكل آخر.

ويعد رامون دياز ثالث مدير فني يقود الهلال ثم ينتقل للاتحاد قبل عودته الأخيرة للهلال، حيث سبقه مدربون قادوا الهلال أولا ثم الاتحاد ثانيا وهم البرازيليان خوسيه كاندينو، وجوزيه برناردي أوسكار، والروماني أنجيل يوردانيسكو، فيما طرق الأرجنتيني جابرييل كالديرون الاتجاه المعاكس بتدريب الاتحاد ثم الهلال وقبلهما المنتخب السعودي.

مدربون تبادلوا الأدوار بين الهلال والاتحاد والعكس.

- البرازيلي خوسيه كاندينو

أولى الحالات عندما تعاقد الاتحاد مع البرازيلي خوسيه كاندينو، والذي حقق مع الهلال خلال فترتين مختلفتين الدوري الممتاز عام 1984، وكأس الملك في عامي 1985 و1999، وكأس الاتحاد السعودي عام 1990.

- جوزيه أوسكار

ثاني الحالات كانت تعاقد الفريق الاتحادي مع المدير الفني البرازيلي جوزيه أوسكار الذي درب الهلال هو الآخر على فترتين، الأولى من عام 1993 حتى 1995، والثانية عام 1997، حقق فيها بطولة كأس الاتحاد 1993، والبطولة العربية للأندية عام 1995، والسوبر الآسيوي عام 1997.

- الروماني أنخيل يوردانيسكو

المدير الفني الروماني أنخيل يوردانيسكو قاد الهلال بين عامي 1999 و2000، وحقق بطولة دوري أبطال آسيا في الرياض ضمن أبرز الألقاب، ثم عاد لقيادة الاتحاد بين عامي 2005 و2006.

ويعد يوردانيسكو الأنجح؛ حيث قاد العميد الاتحادي للمشاركة في بطولة العالم للأندية والحصول فيها على المركز الرابع، إضافة إلى تحقيق الاتحاد لقب البطولة العربية للأندية، ودوري أبطال آسيا بحلته الجديدة، بعد الفوز على العين الإماراتي.

- الأرجنتيني غابرييل كالديرون

بدأ في الاتحاد موسمي 2008 ـــ 2010 وقاد الهلال في موسم 2010 ــ 2011، حقق مع الاتحاد بطولة الدوري وكأس الملك ووصافة آسيا، ومع الهلال حقق بطولة الدوري وكأس ولي العهد.

- رامون دياز

المدرب الرابع الذي قاد الهلال قبل الاتحاد، إلا أن التجربة مع العميد لم تدم أكثر من 5 أشهر، ليعلن انتهاء العلاقة بين الطرفين في 15 سبتمبر 2018.

أبرز قصص لقاءات الكلاسيكو:

1981

شهدت مباراة الهلال والاتحاد مطاردة عجيبة بين ريفالينو، لاعب الهلال، وسعد بريك، مدافع العميد، وجاءت تلك الواقعة بعد غضب الأخير من التدخل العنيف من المحترف البرازيلي على زميله عبدالله غراب.

وعرض مقطع فيديو شهير لحظات من المطاردة، حيث كانت المباراة مستمرة بينما استمر اللاعب البرازيلي في مطاردة نجم الاتحاد خارج المستطيل الأخضر.

1982

وأوقف الحكم فهد الدهمش مباراة الهلال والاتحاد وقتها لعدة دقائق بشكل موقت، وذلك لحل الأزمة بين ريفالينو وسعد بريك من أجل استمرار المباراة، وتم حل الأزمة بعد معاناة، ثم قرر الحكم طرد ريفالينو بسبب تصرفه غير الرياضي.

2008 شعرة ياسر

مهاجم الهلال ياسر القحطاني كانت له كلمة الفصل في حسم لقب بطولة الدوري لمصلحة فريقه، وذلك بعد هدفه في مرمى الاتحاد، حيث اشتهر الهدف في ذلك الوقت بهدف «شعرة ياسر».

2002

شهد نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بين الفريقين حادثة إخراج لاعب الهلال محمد النزهان الكرة بيده، بعد تعرضه لاحتكاك من قبل مدافع الاتحاد باسم اليامي، حيث أمر حكم اللقاء ظافر أبوزندة باستمرارية اللعب.

2009-2010

لقاء الفريقين شهد أحداثا مؤسفة بين الثنائي محمد نور ومحترف الهلال الروماني ميريل رادوي، وذلك بعد اشتباك الأخير مع قائد الاتحاد، بعد المشادة الكلامية التي بدأت بين ياسر القحطاني وراشد الرهيب، قبل أن يتدخل الثنائي لفض الاشتباك ويتشابكا معا، مما أجبر الحكم على منحهما بطاقات ملونة.

2017

رشة الملحانطلق محترف الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو بعد تسجيله هدف التعادل في شباك اتحاد جدة وأدى احتفالية «رشة الملح»، على طريقة الشيف التركي العالمي »نصرت«