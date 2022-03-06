الوداد المغربى يستفز الزمالك قبل موقعة القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

رصدت العديد من الصحف المغربية، حديث المدير الفنى لفريق الوداد البيضاوى وليد الكراكى، عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر اقامتها الجمعة المقبل، فى تمام السادسة مساء، فى اطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى ابطال افريقيا.

وحقق الوداد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الثالثة، التى جمعتهما بالمغرب، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



وقال الكراكى، ان الزمالك يحظى فى مصر بدعم الجماهير وهذا تحدٍ كبير بالنسبة لنا، لأنه سيستفيد من حضور جماهيره لصناعة الفارق كما استفدنا في مباراتنا أمامه التى أقيمت بالمغرب، وحققنا الفوز بثلاثية.

أضاف مدرب الوداد، أن المنافس سيحاول تقديم مباراة مثل التى قدمناها فى المغرب، وينبغى علينا أن نكون فى مستونا للعودة بالنقاط الثلاثة.

وأوضح الكراكى، أن الوداد لن يواجه الزمالك فى مصر لنحصد نقطة التعادل، بل سنلعب هناك من أجل الفوز، ونحن نملك الأدوات لتحقيق ذلك.

واختتم مدرب الوداد حديثه، ان المنافس لا يملك أي اختيار غير الفوز ليبقى على حظوظه فى التأهل لربع النهائى، ولكننا سنسعى أيضًا لحصد الثلاث نقاط، للوصول للنقطة التاسعة من أجل عبور مرحلة المجموعات.