مرتضى منصور يعلن أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع الزمالك: على رأسهم أبو جبل وطارق حامد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.

ونشر منصور فيديو يظهر فيه اللاعبون الذين أبدوا موافقتهم على التجديد، وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه، وكشف أن طارق حامد عقد جلسة بمنزله، وأكد تمسكه بالتجديد، بينما أشرف بن شرقى اتصل به وأكد رغبته فى البقاء وينتظر حضور شقيقه من المغرب للتفاوض.

واستقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الجهاز الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد الهزيمة أمام الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني من فيريرا مديرا فنيا، وأسامة نبيه مدربا عاما، وجوزيه روي مدربا مساعدا، أندريه فيليب مدرب أحمال، بيدرو روبرتو محلل أداء، أيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.