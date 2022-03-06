شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين لاعبى سيراميكا والإدارة بسبب خصم شهر من مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو سيراميكا فى أزمة كبيرة مع الإدارة بسبب خصم شهر من مستحقاتهم المالية بسبب تراجع النتائج الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقرر مسئولو سيراميكا خصم شهر من مستحقات اللاعبين، بما يخالف اللائحة، الأمر الذى لم يتقبله اللاعبون، وفور علمهم اليوم بالعقوبة المالية الموقعة عليهم غادروا التمرين واستقروا على عدم خوض التدريبات الجماعية لحين العدول عن القرار.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الخامسة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وخسر سيراميكا أمام "إيسترن كومبانى" بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، وأحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .