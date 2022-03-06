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الزمالك يهزم الطيران 3/0 فى نهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3/0 فى الجولة الرابعة بالدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022

 

بينما تقام الجولة الخامسة غدا، الاثنين، لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع هليوبوليس والأهلى مع بتروجت والزمالك مع الإتحاد السكندرى و سموحة مع الطيران .

 

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

 

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

 

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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