شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعداداته لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم، الأحد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تجمعه بفريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وحرص معين الشعباني المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل المران لتحفيزهم والتأكيد على أهمية الفوز في المباراة المقبلة أمام الطلائع لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع المستوى الفني للفريق في المباريات الماضي وكذلك النتائج، مؤكدا أن اللقاء يعتبر فاصلا في سباق الفريق البورسعيدي نحو المربع الذهبي.

وشهد مران الفريق تقسيمة قوية للاعبين، بالإضافة إلى برنامج بدني مكثف، كما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة على هامش المران.

يفتقد النادى المصري جهود 9 لاعبين خلال مبارته المرتقبة أمام طلائع الجيش، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، لأسباب مختلفة بين إصابات واستبعاد فنى وإيقاف، حيث يفتقد المصري جهود كل من: عصام ثروت ومصطفى أيمن وكريم علاء وأحمد شديد واسلام صلاح واسلام أبو سليمه ومصطفى سلطان ومحمد بلح، بجانب غياب محمد جريندو للإيقاف.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، على مراجعة المباريات السابقة لطلائع الجيش في الدوري العام، وآخرها مباراة الطلائع والاتحاد بالجولة 11، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

ويسعى الجهاز الفني للمصري لتحديد نقاط القوة والضعف لدى فريق الطلائع للعمل على استغلالها في المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي تجمعهما الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.