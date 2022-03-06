شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني للأهلي: شكرا لكل الحب والدعم في السراء والضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تغريدة الصفحة الرسمية للأهلي، والتي تدعمه بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.



موسيماني

وكتب موسيماني عبر حسابه بعد مشاركة صورة الصفحة الرسمية للأهلي: "هذه فقط البداية، معًا نحقق الكثير، شكرًا لكل الحب والدعم. في السراء والضراء، ما هي صفات النسور؟".

وحرصت الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر على توجيه رسالة دعم إلى بيتسو موسيماني المدير الفني، بعد الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها بسبب تباين أداء الأهلي وآخرها في مباراة المريخ السوداني أمس رغم فوز الأهلي بنتيجة 3 / 2.

وقالت صفحة الأهلي في تغريدة على صورة موسيماني: "رجل المهام الصعبة".

من ناحية أخرى، يطير فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات، حيث يخوض مباراة كل 3 أيام، سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز في موقعة الثلاث من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الألي، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث تتبقى للفريق الأحمر مباراتان مؤجلتان، بينما تتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.