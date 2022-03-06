شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ياسين على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم حسن ياسين لاعب الإسماعيلي إلى قائمة فريقه لأول مرة هذا الموسم منذ انضمامه للنادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الإنتاج الحربي، استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الدراويش الفريق السكندرى مساء غد الاثنين على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

كما شهدت قائمة الفريق عودة محمد فوزي حارس المرمي بعد غياب دام أكثر من 40 يومًا عقب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

وكان حمد إبراهيم المدير الفني للفريق، قد ضم 22 لاعبًا إلي قائمته الحالية التي جاءت علي النحو التالي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم وخالد النبريصي ودييجو فرناندو في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة تشهد غياب عمر رضوان وعصام صبحي ومحمد الشامي لعدم تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة.