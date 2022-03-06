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كان نفسى فى ولد.. أعضاء نادى أبو البنات قبل محمد صلاح

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القاهرة - سامية سيد -  

لم تكن أغنية نانسى عجرم الخاصة بالبنات "يا بنات يا بنات اللى مخلفش بنات مشبعش من الحنية" وحدها التى تعبر عن أهمية البنت فى حياة والدها، بل إن ما قاله محمد صلاح فى آخر ظهور له على شاشة dmc يكشف أهمية البنت واكتفاء والدها بها، دون الحاجة إلى أولاد، حيث قال: "طول عمري وأنا صغير كان نفسي في ولد ولما جالي بنتين مبقاش فارق معايا أي حاجة".

 

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وكشف محمد صلاح، نجم المنتخب والمحترف فى ، أنه كان يراوده فى الصغر أنه ينجب ولدا، مشيرا إلى أنه عندما رزقه  الله بمكة وكيان لم يعد يفرق معه شيء، جملة كافية لتكشف عن أهمية البنت فى حياة والدها.

 

 

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وقد سبق صلاح فى لقب أبو البنات الكثير من نجوم الكرة، مثل أحمد الشيخ، حيث إن لديه بنتين "كايلا" و"مكة"، وداعبه نجوم الكرة بالأهلى بلقب أبو البنات، وكذلك حازم إمام نجم الزمالك السابق، حيث لديه 3 بنات، هن هيا وتاليا ولولوة، وعماد متعب نجم الاهلى السابق، فلديه تمارا وسيلين، وكذلك أحمد فتحى لاعب فريق بيراميدز، لديه خديجة وملك.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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