شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مدربه سامي قمصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بعيد ميلاد سامى قمصان مدرب الفريق الأحمر، الذى يوافق اليوم الأحد، ونشر الحساب الرسمي عبر موقع "تويتر"، صورة لسامى قمصان معلقا عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مدربنا سامي قمصان، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

يرى سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، أن فريقه كان يستحق ضربتي جزاء في مباراة المريخ التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كنا نستحق ضربتي جزاء الحكم تغاضى عنهما، لكن الأهم أننا فزنا بالمباراة ودخلنا مرة أخرى في حسابات التأهل بعد البداية الصعبة في دور المجموعات".

وتابع: "جئنا لمباراة المريخ بهدف الفوز، كنا الأفضل والأكثر سيطرة في المباراة وحققنا الهدف منها، سنبدأ من الغد الاستعداد للمباراة المقبلة، ننافس على أكثر من جبهة ونستهدف الفوز في كل مباراة".

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.