شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالوصول للانتصار الـ200 فى بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للأهلي على تويتر بوصول نادي القرن الأفريقي للانتصار رقم 200 فى تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية، بعد الفوز على المريخ السوداني أمس السبت بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



200 انتصار للاهلي

وكتبت صفحة الأهلي، "200 انتصار لنادى القرن فى البطولات الأفريقية.. دوري الأبطال 156 .. أبطال الكؤوس 25 .. الكونفيدرالية 14 .. السوبر الأفريقي 5".

من ناحية أخرى، يطير فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات حيث يخوض مباراة كل 3 أيام سواء في الدوري او دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز في موقعة الثلاث من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الألي، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين بينما يتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.