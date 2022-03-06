شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: موسيماني هدفه تجهيز حسام حسن وليس مضايقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي الأسباب التى دفعت بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لإشراك لاعبه حسام حسن مهاجم الفريق فى آخر دقيقتين من زمن آخر مباراتين خاضهما الأهلي ضد كل من فاركو بالدوري والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن موسيماني مقتنع بقدرات حسام حسن تماماً والدفع به فى هذا التوقيت ليس الغرض منه مضايقة اللاعب أو التقليل منه، ولكنها فرصة لتجهيزه من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة، لاسيما مع ضغط المباريات وتعرض اللاعبين الأساسيين للإرهاق.

وأوضح المصدر أن تأخير الدفع بحسام حسن يعود لوجهة نظر موسيماني الفنية وقراءته للمباريات التى تحتم عليه الاعتماد على بعض العناصر التي تساعده فى تنفيذ خطته وتعليماته الفنية، وفى الوقت نفسه لا يتخلى عن فكرة منح الفرصة للاعبين البدلاء من أجل تجهيزهم للاستعانة بهم في أي وقت.

وشدد المصدر على أن محمد شريف يقدم مردودا طيبا وعاد للتألق مع الأهلي في الفترة الأخيرة، ومن الصعب تجميده على الدكة ومنح فرصة المشاركة الأساسية لحسام حسن، لذا فإنه يعمل على إراحة محمد شريف ومنح الفرصة لحسام حسن من أجل المشاركة بديلا في المباريات وتجهيزه فنيا وبدنيا.

وحرصت جماهير الأهلي على دعم حسام حسن في نهاية مباراة فريقها أمس ضد المريخ السوداني، لدعم اللاعب نفسيا ومطالبته بالتمسك بالفرصة لتقديم نفسه بشكل أفضل.