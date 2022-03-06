الامارات | غريغوري حائر في تشكيلة الوحدة أمام شباب الأهلي.. ينتظر رأي الأطباء

شكرا لقرائتكم خبر عن غريغوري حائر في تشكيلة الوحدة أمام شباب الأهلي.. ينتظر رأي الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب الوحدة، الفرنسي، غريغوري، أنه لم يستقر بعد على التشكيلة التي سيواجه بها شباب الأهلي، في عودة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس المحترفين والمقرر أن تقام على استاد آل نهيان مساء الثلاثاء.

وقال في تصريحات صحافية: «سأكون صادقا مع الجميع، لم استقر على تشكيلة المباراة إلا بعد التنسيق مع الجهاز الطبي حول اللاعبين المصابين والمُرهقين وأيضا الجاهزين، ما يزال أمامنا 24 ساعة إضافية سنقرر فيها ما ينبغي علينا القيام به».

وأضاف: «في كل الأحوال ستكون مباراتنا ضد شباب الأهلي في غاية الصعوبة، لقد فازوا في الذهاب بهدف، وهذا يتطلب منا تسجيل أكثر من هدف لبلوغ المباراة النهائية، أنا أثق في المجموعة التي ستخوض المباراة أي كان أسماءهم أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم للخروج بالنتيجة المطلوبة».

وحول ما إذا كان يُفضل نهائي كأس المحترفين أو مباراة العين المقبلة في الدوري، أوضح غريغوري: «اذا سألت أي مدرب في العالم، عن أي البطولات المحلية يفضل الفوز فيها سيقول بلا تردد بطولة الدوري، أنا بالتأكيد لا أختلف عن غيري من المدربين وأفضل لقب الدوري، لكن بما أننا في نصف نهائي بطولة رسمية بالتأكيد لن نفوت الفرصة، سيكون أمر رائع أن نتواجد في نهائي بطولة أخرى إلى جانب نهائي كأس رئيس الدولة».

وكان الوحدة، قد ضرب موعدا مع الشارقة في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news