ليبرون جيمس يتوهج بدوري السلة الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تألق ليبرون جيمس بشكل رائع ليقود فريقه لوس أنجلوس ليكرز لفوز مثير على جولدن ستيت واريورز 124- 116 فجر الأحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمس 56 نقطة وعشر متابعات ليقود ليكرز لإنهاء مسيرة الهزائم الأربع المتتالية التي تعرض لها مؤخرا.

وأحرز جيمس أعلى حصيلة من النقاط في مشواره مع ليكرز وأصبح رابع لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يبلغ من العمر 37 عاما أو أكثر، ينجح في تسجيل 50 نقطة أو أكثر خلال مباراة واحدة.

وانضم جيمس إلى قائمة العظماء التي تضم مايكل جوردان الذي حقق الإنجاز ذاته في عام 2001 وكوبي براينت الذي فعل نفس الشيء في 2016 وجمال كراوفورد الذي سار على نهجيهما في 2019.

وأحرز راسل وستبروك 20 نقطة لليكرز فيما تكفل ستيفين كاري بتسجيل 30 نقطة لواريورز من بينها أربع رميات ثلاثية.

تلقى واريورز الهزيمة الرابعة على التوالي كما أن الفريق لم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر عشر مباريات.

على الجانب الآخر نجح ميامي هيت متصدر القسم الشرقي، في الفوز على فيلادلفيا 99-82.

وافتقد فيلادلفيا لجهود نجمه جيمس هاردن في الوقت الذي سجل فيه تيلر هيرو وجيمس باتلر 21 نقطة لكل منهما لفريق هيت فيما أحرز جويل إيمبيد 22 نقطة و15 متابعة لفيلادلفيا.

وتغلب مينيسوتا تيمبرولفز على بورتلاند 135- 121، حيث سجل كارل انتوني تاونز 36 نقطة و15 متابعة وخمس تمريرات حاسمة لتيمبرولفز.

وأحرز جا مورانت 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة ليقود ممفيس جريزليس للفوز على اورلاندو ماجيك 124- 96.

وفي باقي المباريات فاز دالاس مافريكس على ساكرامينتو كينجز 114- 113 وشارلوت هورنتس على سان انطونيو سبيرز 123- 117.