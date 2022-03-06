شكرا لقرائتكم خبر مدرب سان جيرمان: لا نستحق الفوز على نيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لباريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بأن هزيمة فريقه على ملعب نيس بهدف دون رد مساء السبت بالدوري الفرنسي لكرة القدم، تعود إلى سوء الحظ أكثر من أي شيء آخر.

وخطف المهاجم الجزائري أندي ديلور هدف الفوز لنيس قبل دقيقتين من نهاية المواجهة أمام سان جيرمان المتصدر.

وأكد بوتشيتينو أن فريقه لم يقدم الأداء الذي يؤهله لتحقيق الفوز، لكن في الوقت ذاته شدد على أن نيس لا يستحق الخروج فائزا.

وقال المدرب الأرجنتيني «اعتقدنا أن المباراة ستنتهي بالتعادل؛ لأن أي من الفريقين لم يقدم الأداء الذي يؤهله لتحقيق الفوز».

وأضاف «لقد سيطرنا على المباراة خاصة في الشوط الثاني، لكننا استقبلنا هدفا في نقطة تحول خلال المباراة وتعرضنا للخسارة، لا يوجد شيء لتحليله، في بعض الأحيان إذا لم تستطع الفوز فعليك ألا تخسر».

وأكد بوتشيتينو أن فريقه عليه أن ينحي هذه الهزيمة جانبا ويركز على المواجهة التالية أمام ريال مدريد الإسباني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح «نستعد لمسابقة الجميع في باريس ينتظرها والكل يحلم بها، مباراة الأربعاء ستكون مختلفة، منافس مختلف، مسابقة مختلفة، ليس لدي أي شك في أننا سنظهر بالشكل المأمول».