دائرة الهبوط تحاصر 5 أندية في دوري الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، من خلال (3) لقاءات يتوقع فيها الإثارة والقوة في ظلّ التقارب النقطي بين الفرق، مع استمرار حدة التنافس على بطاقات الصعود الثلاث المباشرة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك الهروب من مقاعد الهبوط الخمسة المباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، مع تبقي (12) جولة من ختام المسابقة، وفيها يستقبل العروبة ضيفه الخليج في الجوف، ويستضيف الشعلة نظيره الجبلين في الخرج، فيما يلتقي القادسية مع أحد في الخبر.

ومع نهاية أحداث الجولة السادسة والعشرين من المسابقة، استقر الخليج في صدارة الترتيب للجولة الثانية على التوالي برصيد 49 نقطة، وسط مطاردة قوية من نظيره العدالة الوصيف برصيد 47 نقطة، فيما احتدم السباق بين رباعي المقدمة أحد والجبلين وهجر والوحدة، حيث يأتي أحد ثالثا برصيد 45 نقطة، والجبلين رابعا برصيد 42 نقطة، وبمثلها يأتي هجر خامسا، بينما يحتل الوحدة المرتبة السادسة برصيد 41 نقطة.

في المقابل لا تزال دائرة الخطر تحاصر خماسي القاع النهضة والعين والجيل والكوكب وبيشة، حيث يحتل النهضة المرتبة السادسة عشرة برصيد 27 نقطة، وبنفس الرصيد يحتل العين المرتبة السابعة عشرة، وكذلك الجيل في المرتبة الثامنة عشرة، بينما يأتي الكوكب في المرتبة التاسعة عشرة برصيد 22 نقطة، وبيشة صاحب المرتبة العشرين والأخيرة برصيد 18 نقطة.

إحصاءات وأرقام من دوري يلو للدرجة الأولى:







ارتفع عدد البطاقات الحمراء حتى الآن إلى (61) بطاقة.



احتسبت حتى الآن (86) ركلة جزاء، أحرزت منها (69)، وأهدرت (17).



ارتفع عدد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (578) هدفا.



أقوى الفرق هجوما الخليج بـ(44) هدفا، يليه أحد بـ(41)، بينما الأضعف بيشة بـ(20).



أقوى الفرق دفاعا الوحدة بـ(20) هدفا، يليه العدالة ونجران بـ(22)، بينما الأضعف الدرعية بـ(43) هدفا.



أكثر الفرق فوزا الخليج بـ(14) انتصارا، يليه العدالة بـ(13)، فيما الأقل فوزا الكوكب وبيشة بـ(4).



أكثر الفرق تعادلا الشعلة والعين والجيل بـ(12) تعادلا، يليها الوحدة بـ(11)، بينما الأقل تعادلا الدرعية بـ(5).



أكثر الفرق خسارة بيشة بـ(16) خسارة، يليه الدرعية بـ(13)، بينما الأقل الخليج والعدالة وأحد والوحدة بـ(5).



بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض (100) انتصار، بينما بلغ عددها خارج الأرض (74) انتصارا.



أجريت حتى الآن (260) مباراة في ست وعشرين جولة، انتهت منها (174) بالفوز، و(86) بالتعادل، منها (55) بالتعادل الإيجابي، و(31) بالسلبي.



ترتيب هدافي دوري يلو للدرجة الأولى:

إسلام آندريا ــ أحد ــ أجنبي ــ مدغشقري ــ 22 هدفا

وليم برييرا ــ الساحل ــ أجنبي ــ برازيلي ــ 14هدفا

مامادو سورو ــ الخليج ــ أجنبي ــ إيفواري ــ 12 هدفا

ريلان برونو ــ العروبة ــ أجنبي ــ برازيلي ــ 11 هدفا

أحمد عبده ــ الوحدة ــ أجنبي ــ إريتري ــ 10 أهداف

موديبو مايقا ــ هجر ــ أجنبي ــ مالي ــ 10 أهداف