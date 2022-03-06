شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه المدرب العام، قائمة الفريق التى ستدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعدادا لمواجهة الجونة فى الثامنة مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - ماجد هاني - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - سيف الجزيري.

ويسعد الزمالك لمواجهة الجونة في الثامنة مساء غد الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.