شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يجتمع بحلمى طولان واللاعبين قبل مباراة إيسترن كومبانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة حلمى طولان لتحفيزهم لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، بحضور عبد الناصر محمد مدير الكرة وخالد خليل مدرب حراس المرمى.

وطالب رئيس إنبى اللاعبين بضرورة الفوز على "إيسترن كومبانى" في المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام لمواصلة الزحف في جدول ترتيب الدورى العام.

وأضاف الشريعى خلال لقائه، أن بطولة كأس مصر والتى ستنطلق بمباراة ديروط يوم 11 من الشهر الجارى فى دور الــ 32 ، من البطولات المهمة للنادى، مطالباً اللاعبين بتحقيق أفضل النتائج فى البطولة، والتى سبق وحصل عليها نادى إنبى مرتين سابقاً .

تعادل إنبى مع المصرى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

تقدم إنبي أولاً عن طريق محمد شريف حتحوت في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل ياسر حامد لصالح النادي المصري في الدقيقة 16، ثم أضاف كريم العراقي لاعب المصري، الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 43 بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل محمد جريندو للمصري مجدداً في الدقيقة 89.

ويحتل إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة بعد خوض 11 مباراة فاز في ثلاثة وخسر مثلهما وتعادل الفريق البترولى في 5 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.