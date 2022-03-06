شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح والأتربة تجبر سيراميكا على التدريب الخفيف قبل مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا تدريبا خفيفا اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي فى التجمع الخامس، وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على أن يكون التدريب خفيفاً نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأتربة.

وواصل صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا التدريب منفردا وأداء برنامجه التأهيلى المخصص له للشفاء من إصابة وتر "أكيليس" التى تعرض لها في يوليو الماضى وأبعدته عن المباريات لفترة طويلة.

وبات صالح جمعة قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالنادى ويحتاج أقل من شهر للعودة مجددا للمران الجماعى، بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا أمام طلائع الجيش.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الخامسة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وخسر سيراميكا أمام "إيسترن كومبانى" بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، وأحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .