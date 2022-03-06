شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتعهد بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين قبل نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بصرف كافة المستحقات المالية للاعبين قبل نهاية شهر مارس الجارى حتى يستطيعوا التركيز من جديد وتحقيق الانتصارات لإسعاد جماهيرهم، سواء بالدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وعقد منصور جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بمقر النادى للتأكيد على عودة الثقة من جديد لصفوف الفريق الكروى بعد التعاقد مع البروفيسور البرتغالى فيريرا، وطالبهم بضرورة نسيان الفترة الماضية والتى تكبد فيها الفريق العديد من الخسائر المحلية والأفريقية .

وأضاف رئيس الزمالك للاعبين، أنه خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك أى لاعب لديه جنيه واحد عند النادى، وأنه سيوفر السيولة المالية لمنح كل لاعب على حدة مستحقاته، بالإضافة لتجديد عقود اللاعبين الراغبين فى الاستمرار مع الفريق .

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.

ونشر منصور فيديو يظهر فيه اللاعبون الذين أبدوا موافقتهم على التجديد، وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه، وكشف أن طارق حامد عقد جلسة بمنزله، وأكد تمسكه بالتجديد، بينما أشرف بن شرقى اتصل به وأكد رغبته فى البقاء وينتظر حضور شقيقه من المغرب للتفاوض.