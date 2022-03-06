شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا لسعد فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد منتخب السويس مع نبيل محمود مدرب الزمالك الأسبق لقيادة الفريق فنيا خلفا لسعد فاروق الذى رحل بالتراضى بعد الخسارة الأخيرة التي منى بها أبناء الغريب على ملعبهم في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين نظيفين .

ويحتل منتخب السويس المركز التاسع بجدول المجموعة الثانية برصيد 28 نقطة .

ويتكون الجهاز الفني للسويس من محمد إينو كمدربا عاما وهيثم عبده كمدرب مساعد و محمود فتحي مدربا لحراس المرمي ، وأمير سعد محلل اداء

كما استمر كل من الجهاز الطبي و الإداري في منصبه وهم

حسام عدلي اخصائي تأهيل

محمد شفيق اخصائي تأهيل

محمد عبد الستار مدلك

نبيل بونه مدير شئون اللاعبين

سامح قناوي مدير اداري

احمد فوكس اداري

و يجتمع الان " رامبو " مع جهازه المعاون بملعب تدريب الفريق بمقر النادي الجديد.

و كان منتخب السويس قد اعلن عصر اليوم بشكل رسمي عن التعاقد مع نبيل محمود لتولي منصب المدير الفني للفريق لمدة موسم ونصف الموسم و سيقود تدريبات الفريق أعتبارا من الغد استعدادا لمباراة القناة يوم الجمعه القادمه باستاد السويس ضمن