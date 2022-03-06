شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط يفوز على سوهاج بثنائية ويرتقى للمركز التاسع بمجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى ديروط فوزا مهما على فريق سوهاج، فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، فى ختام مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى ديروط رصيده إلى 25 نقطة ليقفز من المركز الثالث عشر إلى التاسع ويجدد آماله في البقاء بالقسم الثانى في أول قيادة فنية لمدربه الجديد محمد صديق، فيما بقى فريق سوهاج عند النقطة 24 في المركز الثانى عشر.

وحقق نادى أسوان فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين، ليبتعد بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه كيما أسوان الذى تعادل مع الألومنيوم صاحب المركز الخامس بهدف لكل فريق، فيما اكتسح فريق بترول أسيوط فريق البدارى بستة أهداف مقابل هدف ليرتقى إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما بقى البدارى عند 9 نقاط في المركز الأخير.

وحقق فريق تليفونات بنى سويف فوزا صعبا على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ويتقدم إلى المركز العاشر، فيما ظل فريق بتى سويف عند النقطة 24 في المركز التاسع.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات الجولة الحادية والعشرين..

1 أسوان 49 نقطة

2 كيما أسوان 40

3 بترول أسيوط 37 نقطة

4 المنيا 37 نقطة

5 الألومنيوم 36 نقطة

6 الفيوم 30 نقطة

7 مركز شباب طامية 29 نقطة

8 المدينة المنورة 27 نقطة

9 ديروط 25 نقطة

10 بنى سويف 24 نقطة

11 تليفونات بنى سويف 24 نقطة

12 سوهاج 24 نقطة

13 الإعلاميين 24 نقطة

13 نادى ملوى 18 نقطة

15 قنا 15 نقطة

16 البدارى 9 نقطة

وجاءت نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين كالتالى:

بنى سويف 1 /2 تليفونات بنى سويف

بترول أسيوط 6/ 1 البدارى

طامية 2/ 0 قنا

الألومنيوم 1/ 1 كيما أسوان

الفيوم 0/0 الإعلاميين

أسوان 2/ 0 المدينة المنورة

ملوى 1 /1 المنيا

ديروط 2/0 سوهاج