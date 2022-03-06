شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن موافقة أبو جبل وطارق حامد وسيسيه والسعيد وإمام على التجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.
ونشر منصور فيديو يظهر فيه اللاعبون الذين أبدوا موافقتهم على التجديد، وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه، وكشف أن طارق حامد عقد جلسة بمنزله، وأكد تمسكه بالتجديد، بينما أشرف بن شرقى اتصل به وأكد رغبته فى البقاء وينتظر حضور شقيقه من المغرب للتفاوض.
ويتكون الجهاز الفني من فيريرا مديرا فنيا، وأسامة نبيه مدربا عاما، وجوزيه روي مدربا مساعدا، أندريه فيليب مدرب أحمال، بيدرو روبرتو محلل أداء، أيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.