شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا بعد مباراة بيراميدز مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل، فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجارى بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذى يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات حيث يخوض مباراة كل 3 أيام سواء في الدوري او دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز في موقعة الثلاث من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الألي، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين بينما يتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.