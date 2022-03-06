شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب لاعبى الزمالك بمصالحة الجماهير واستعادة الانتصارات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من لاعبيه ضرورة مصالحة الجماهير البيضاء بتحقيق الفوز فى الثلاث مباريات المقبلة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وتحقيق الـ9 نقاط من أجل العودة والتأهل لدور الثمانية من البطولة الغائبة عن دولاب النادى من 2002 .

وعقد منصور جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بمقر النادى للتأكيد على عودة الثقة من جديد لصفوف الفريق الكروى، بعد التعاقد مع البروفيسور البرتغالى فيريرا، وطالبهم بضرورة نسيان الفترة الماضية والتى تكبد فيه الفريق العديد من الخسائر المحلية والأفريقية .

وشدد رئيس نادى الزمالك على اللاعبين ثقته الكاملة فى مستواهم الفني، خاصة أنهم حققوا العديد من البطولات خلال الفترة الماضية ويستطيعون العودة سريعا لمنصات التتويج شريطة عودة الثقة المفقودة من جديد .

وأضاف مرتضى منصور أن الفريق يملك ثلاث مباريات أفريقية أمام الوداد المغربى على ملعبه ثم بيترو أتليتكو بأنجولا ويختتم مبارياته أمام ساجرادا الأنجولى بالقاهرة وفى حالة الفوز بهد يتأهل مباشرة دون النظر لنتائج الأخرين .

ويحتل الزمالك الآن المركز الثالث بجدول مجموعته برصيد نقطتين من تعادلين امام بيترو اتليتكو بالقاهرة 2/2 ، والتعادل السلبى أمام ساجرادا بأنجولا ، والخسارة امام الوداد بالمغرب.