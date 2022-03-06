شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الجهاز الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد الهزيمة أمام الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني من فيريرا مديرا فنيا، وأسامة نبيه مدربا عاما، وجوزيه روي مدربا مساعدا، أندريه فيليب مدرب أحمال، بيدرو روبرتو محلل أداء، أيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.

ونشر مرتضى منصور تغريدة منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أكد فيها أنه سيعلن بعد قليل أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد تعاقدهم مع النادى خلال الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور منح اللاعبين التي ستنتهى عقودهم مهلة حتى الخميس الماضى إلا أنه لم يحضر سوى حازم إمام قائد الفريق ووالده إلى مقر النادى للتفاوض حول تجديد عقد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مرتضى منصور أن محمد أبو جبل تواصل معه، وحضر طارق حامد مساء لعقد جلسة مع أمير مرتضى، بينما هناك اتصالات مع الآخرين.