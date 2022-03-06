شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم حسام حسن: "نثق بك والقادم أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى للأهلي، عبر حسابه الرسمى على تويتر، على توجيه رسالة دعم إلى حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر، بعد تأثره النفسي من عدم مشاركته مع الأهلي، بخلاف الدفع به فى آخر دقيقتين بآخر مباراتين خاضهما الفريق ضد فاركو بالدوري والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الأهلى على صفحته، "كل الدعم لمهاجمنا حسام حسن.. ننتظر منك الكثير".. وعلقت على صورة اللاعب: نثق بك.. القادم أفضل".





ويطير فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات حيث يخوض مباراة كل 3 أيام سواء في الدوري او دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز في موقعة الثلاث من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الألي، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين بينما يتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.