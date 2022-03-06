شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن موقف لاعبى الزمالك من التجديد بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أكد فيها أنه سيعلن بعد قليل أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد تعاقدهم مع النادى خلال الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور منح اللاعبين التي ستنتهى عقودهم مهلة حتى الخميس الماضى إلا أنه لم يحضر سوى حازم إمام قائد الفريق ووالده إلى مقر النادى للتفاوض حول تجديد عقد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مرتضى منصور أن محمد أبو جبل تواصل معه، وحضر طارق حامد مساء لعقد جلسة مع أمير مرتضى ، بينما هناك اتصالات مع الآخرين.



مرتضى منصور

من ناحية أخرى يدرس أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، خلال مواجهة الجونة، عدم الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع الألعاب فى التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق الساحلى.

ويفكر أسامة نبيه فى جلوس شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة فى الشوط الثانى من المباراة يستطيع من خلاله زيادة الفاعلية الهجومية للفارس الأبيض.

وتقام مباراة الزمالك والجونة باستاد القاهرة في الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.