شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطرح 500 تذكرة لجماهيره أمام فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي، بصفة رسمية، إجراءات الاتفاق مع إحدى المنصات المختصة فى التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية لحجز 500 تذكرة والخاصة بمباراة الفريق المقبلة أمام منافسه فاركو بالمسابقة المحلية.

وعلى من يرغب فى حجز تذاكر المباراة التى ستقام باستاد الإسماعيلية التوجه لفرع الشركة بالإسماعيلية من أجل بدء عمليات حجز التذاكر اعتبارا من الآن وحتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى أن تستأنف عمليات الحجز لصباح الغد فى حال عدم إكتمال العدد المخصص للتذاكر.

وكان مجلس الإدارة قد قرر فى إجتماعه الأخير تحمل قيمة عدد 500 تذكرة من إجمالى 1000 مشجع ، فى اللقاء المذكور والمقرر إنطلاقه غدا الأثنين ، لحساب الجولة الثانية عشر من عمر منافسات المسابقة.

ويسعى مجلس الإدارة لمساندة وتدعيم الفريق بجماهيره التى تعد اللاعب رقم 1 وتسهم بشكل أكبر فى خلق الدوافع والحوافز للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ، سعيا للخروج من سلسلة تراجع النتائج على الصعيد المحلي.