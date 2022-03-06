شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون لاشين وعاطف وإيبوكا حلقة صراع جديدة بين أندية القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والآخر يظهر على الساحة الرياضية، لاعب مميز، يخطف الأنظار اليه، خاصة الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك، وفى الفترة الأخيرة تألق أكثر من لاعب، في الدورى المصرى مثل مهند لاشين لاعب الجيش، وجون أيبوكا، لاعب إنبى، بالإضافة إلى أحمد عاطف لاعب فريق فيوتشر.

وتشير التوقعات الى ظهور صراع جديد على الساحة الرياضية بين الأهلى والزمالك على الثلاثى السالف ذكره، في ظل تألقهم، ومستواهم اللافت مع أنديتهم.

مهند لاشين

ينتهى عقد مهند لاشين مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، في الوقت الذى حدد فيه مسئولو النادى بعض الشروط للموافقة بشكل نهائي على بيعه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقى اللاعب عروضًا من عدة أندية مثل فيوتشر وبيراميدز بالإضافة إلى الربط بين اللاعب وبين النادى الأهلى.

أحمد عاطف

وفيما يخص أحمد عاطف مهاجم فيوتشر فدخل دائرة اهتمامات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، بعد المستوى الذى قدمه أمام الزمالك فى المباراة الأخير بالدورى، حيث طلب المدير الفنى البرتغالى من محللي الأداء، تقريرا فنيا شاملا.

ويأتى اهتمام كيروش بمهاجم فيوتشر فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى المنتخب وخاصة المهاجمين وعلى رأسهم مروان حمدى وكذلك محمد شريف الذى يشارك مع المنتخب كمهاجم تارة وكجناح أيسر تارة أخرى، فى الوقت الذى يجيد فيه أحمد عاطف اللعب فى وسط الملعب ومركز الجناح والمهاجم الصريح وهو ما يفضله كيروش حيث يعتمد على اللاعبين الذين لديهم مرونة داخل الملعب.

جون إيبوكا

يٌعد جون إيبوكا لاعب فريق إنبى من الركائز الأساسية في الفريق البترولى الذى يعتمد عليها حلمى طولان ، المدير الفني، بصفة مستمرة ، لما يمتلكه اللاعب من مهارة فنية عالية وسرعة في إنهاء الهجمات.

وحدد مسئولو نادى إنبى 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا، خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان حول الاستغناء عن اللاعب الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية ، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.