شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: التحكيم لعب دوره مع الأهلي وسنحدد ملعب مباراة الإياب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل أبو جريشة، نائب رئيس المريخ السودان، أنه فريقه لا يستحق الخسارة أمس أمام الأهلي فى المباراة التى جمعتهما أمس والمؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نائب رئيس فريق المريخ فى تصريحاته لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام، "الكرة غالب ومغلوب لكننا لا نستحق الهزيمة أمام الأهلي والعدل كان انتهاء المباراة بنتيجة التعادل".

وشدد أبو جريشة قائلا، "لكن التحكيم لعب دورا كبيرا جعل اللاعبين يفقدون تركيزهم، أشهر 4 بطاقات للمريخ مقابل واحدة للأهلي، نعرف هذه الأمور جيدا".

وأضاف، "النتيجة العادلة كانت نقطة لكل فريق، لو انتهت كذلك لفقد الأهلي فرصة الصعود للدور ربع النهائي، كنا نستحق ركلة جزاء"

وتابع، "نحن لا نتسرع فى تغيير الأجهزة الفنية، المدرب قال بعد مباراة ماميلودي صنداونز إنه أخطأ، أى شخص فى السودان يعرف أنه أخطأ فى التشكيل".

وبسؤاله عن تغيير المدير الفني قال، "سنجتمع بالمدرب ليوضح ما حدث فى مباراة الأهلي، لا نفضل تغيير الجهاز الفني الآن، أمامنا 4 أيام على مواجهة الهلال".

وعن تغيير ملعب المباراة واللعب في السودان، "لو قررنا تغيير ملعب لقاء الأهلي سنخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غدا".