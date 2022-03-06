شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع بن رمضان ورحيل ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير هشام مراسل قناة الأهلي حقيقة مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء لشراء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، وبيع المالي اليو ديانج إلى أستون فيلا الإنجليزي.

قال هشام في تصريحات ببرنامج "التريند" على قناة الأهلي: "الأهلي لم يصله عروض رسمية حتى الآن لبيع أليو ديانج، وقد يكون بعض الوسطاء أو الوكلاء يتحدثون في هذا الموضوع، واللاعب يركز بشدة مع فريقه.

وعن التفاوض مع بن رمضان، أكد أنه لاعب جيد للغاية ولا يختلف على إمكانياته أحد، ولكن لا يوجد أي تفكير في التفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية، وقد يدخل اللاعب التونسي حسابات لجنة التخطيط، ومن الطبيعي أن يكون مرشح في الانضمام للأهلي لأنه من اللاعبين المميزين في قارة إفريقيا، ولكن لا توجد أية مفاوضات معه من قبل مسئولي الأهلي، ولكن قد تحدث مفاوضات معه في المستقبل.

وعن تفاوض الأهلي مع حارس مرمى جديد، تساءل هل من المعقول في ظل توالي المباريات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، هذا الكلام غير مطروح داخل الأهلي في الوقت الحالي.