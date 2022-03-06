شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى الاستعداد لفاركو وتأكد غياب الشامى وصبحى ورضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول للكرة بالنادى الإسماعيلي، مرانه الأخير استعدادًا لملاقاة فاركو غدًا الإثنين علي ملعبه بالإسماعيلية في إطار الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

أدى لاعبو الدراويش تدريبات خفيفة استمرت لمدة 45 دقيقة شمل العديد من الجمل الفنية والتكتيكية التي يهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، في تطبيقها خلال المواجهة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للدراويش، قد عقد جلسة مع لاعبيه قبل بدء المران حثهم على أهمية حصد نقاط اللقاء لمصالحة الجماهير وتصحيح مسار الفريق الذي لا يليق بإسم وشعبية النادي.

وخاض عمر رضوان حارس مرمي الدراويش تدريبات تأهيلية علي هامش المران، بعدما تأكد خروج من قائمة فريقه في اللقاء القادم بسبب تعرضه للإصابة بـ"خراج" في الركبة، كما يغيب أيضًا للإصابة كل من عصام صبحي ومحمد الشامي.