الامارات | هل اقترب هالاند من برشلونة بعد سفر تشافي إلى ميونخ لمقابلة اللاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب هالاند من برشلونة بعد سفر تشافي إلى ميونخ لمقابلة اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني وجود مفاوضات مع النرويجي الدولي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني، بشأن إمكانية انتقاله إلى كامب نو.

وذكرت صحيفة "لاسبورتيو" الرياضية اليوم الأحد أن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة ويوردي كرويف المستشار الرياضي للنادي الكتالوني، سافرا إلى ميونخ هذا الأسبوع لمقابلة هالاند.

ولم ينف تشافي هذه الأنباء، وأكد أنه "لا يمكنه أن يفصح عن تفاصيل الصفقة المحتملة لضم المهاجم البالغ عمره 21 عاما، مشيرا إلى أن برشلونة "يعمل من أجل الحاضر والمستقبل في سوق الانتقالات".

وشدد لابورتا على أن برشلونة لن يدخل في محادثات رسمية مع هالاند، الذي يحتوي عقده مع دورتموند على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو (82 مليون دولار) من الممكن تفعيله في نهاية الموسم.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية اليوم الأحد "في برشلونة نحن لا نفاوض اللاعب، عندما نحتاج إلى التفاوض، سنتفاوض مع بوروسيا دورتموند، إذا دعت الظروف".

وأضاف "تشافي لم ينف ذلك؟ أنا أنفي ذلك بشكل قاطع ، إذا تفاوضنا سنفعل ذلك مع بوروسيا دورتموند ، نبحث ملفات العديد من اللاعبين، الذين بإمكانهم تطوير الفريق في الموسم المقبل، وفقا لما يقوله المدرب ومدير الكرة والسكرتير الفني".

وأشار "نعمل ونخطط، لكننا لا نتفاوض مع لاعبين، لا نجري مقابلات أو نتفاوض".

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