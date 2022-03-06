شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا بقائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المقاصه فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة المقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غداً الاثنين فى الثالثة عصراً باستاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة على النحو التالي

في حراسة المرمى

محمود الزنفلي - أحمد صبحي

في خط الدفاع

أمير مدحت - أحمد العش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة ابراهيم - محمد مصطفي ميدو - إسحاق يعقوبو

خط الوسط

أحمد سعيد - محمود سيد - -محمد لعبة - محمد حامد- موسى دياوارا - محمد بسيوني - محمد هلال - كريم بامبو - شادي رضوان

في خط الهجوم

فادي فريد - ناصر منسي.