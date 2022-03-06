شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص فوز الأهلي على المريخ بنتيجة 3/2 فى دوري الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا على تويتر فيديو لملخص فوز المارد الأحمر على المريخ السوداني فى مباراة الجولة الأولى والمؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وعلق حساب البطولة قائلاً، "الأهلي يقتنص فوز ثمين على حساب المريخ ويحصد أول ثلاث نقاط له فى دور المجموعات هذا الموسم".

فاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.