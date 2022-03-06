شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أرض فرع نادى الشيخ زايد رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهات المعنية سحب أرض الامتداد الجديد بنادى الشيخ زايد، وتم إبلاغ مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المحاسب أحمد عبد الباقي، وأبلغ جهاز مدينة الشيخ زايد إدارة النادى بسحب الأرض بصورة رسمية، حيث طالبت الدولة من مسئولي نادى الشيخ زايد بضرورة نقل الأصول فى تلك الأرض ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن.

المجلس الحالى برئاسة أحمد عبد الباقي تم إبلاغه بسحب أرض الامتداد الخاصة بنادى الشيخ زايد بسبب التباطؤ فى إجراءات نقل الأصول بعد منح مجلس إدارة النادي مهلة للانتهاء من إجراءات نقل الأصول وحتي تاريخه لم يوافي المجلس جهاز مدينة الشيخ زايد ورئاسة الجمهورية علي تخصيص قطعة الأرض، ولزم محلس إدارة نادي الشيخ زايد وأعضاء الجمعية العمومية بتسليم الأرض للجهاز.

وحصلنا علي مستند رسمي صادر من جهاز مدينة الشيخ زايد نصه كالتالي:

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي

المحور المركزي مدينة الشيخ زايد - الحى الثالث

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى التظلم المقدم منكم بخصوص الأرض بمساحة (32608.83 م٢) الكائنة بالمحور المركزي (امتداد النادي) السابق تخصيها للنادي بنظام نقل الأصول بشأن طلب الموافقة على منحكم مهلة أخيرة للانتهاء من إجراءات نقل الأصول.

وحيث تم منحكم أكثر من مهلة للانتهاء من إجراءات نقل الأصول وحتى تاريخه لم نوافى بموافقة رئاسة الجمهورية على تخصيص قطعة أرض المشار إليها بعالية.

نتشرف بالإحاطة بالعرض على السلطة المختصة قررت سريان قرار إلغاء التخصيص لقطعة الأرض المذكورة عالية وعليه يرجى سرعة مراجعة الجهاز فى هذا الشأن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة تسليم الأرض للجهاز.

ويذكر، أن الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد افتتح الفرع الجديد في ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك أثناء رئاسة فكري الهواري لنادي الشيخ زايد بعد معركة قضائية انتهت لصالح النادي بالبناء عليها وضمها لممتلكات نادي الشيخ زايد وتم تأسيس ٦ ملاعب وتجهيز الفرع لخدمة الجمعية العمومية.