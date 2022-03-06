شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية "رمانة ميزان" وسط ملعب الأهلي ورجل المواقف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستوى ثابت ومتميز يقدمه عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي في المواسم الأخيرة، حيث طور السولية من أدائه في الوسط بشكل ملحوظ سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ليصبح أحد أهم العناصر سواء في تشكيل الأهلي أو المنتخب الوطني.

ونجح عمرو السولية في قيادة الفريق الأحمر لتحقيق أول انتصار له بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعدما قاد هجمة واعدة عقب تعادل فريقه مع المريخ في الجولة الثانية من دور المجموعات ليعيد فريقه إلى التقدم ومن ثم الفوز بنتيجة 3/2، بعدما مرر كرة مميزة اصطدمت بمدافع المريخ قبل أن تسكن الشباك.

وجاءت أبرز أرقام عمرو السولية كالتالي:

القيمة التسويقية: مليون ونصف يورو

السن: 31 سنة

البطولات: 5 دوري عام، 2 كأس مصر، 2 سوبر مصري، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس السوبر الأفريقي، برونزيتين كأس العالم للأندية

في الموسم الجاري

شارك في: 13 مباراة

سجل هدفا

إجمالي مشاركاته مع الأهلي: 239 مباراة

سجل 22 هدفا

صنع 25 هدفا

مع الاسماعيلي

شارك في: 147 مباراة

سجل: 18 هدفا

صنع: 8 أهداف

مع الشعب الإماراتي

شارك في 12 مباراة

سجل 3 أهداف وصنع هدف

مع المنتخب الأول

شارك في 45 مباراة وسجل هدفا