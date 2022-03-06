شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستطيع الأهلي ضم أحمد عاطف نجم فيوتشر الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بزغ اسم أحمد عاطف، نجم هجوم نادي فيوتشر، بعد تألقه الكبير بقميص فريقه هذا الموسم، خاصة فى مباراة الزمالك الأخيرة التى فاز بها الأبيض فى اللحظات الأخيرة بنتيجة 3/2 ببطولة الدوري العام، وهي المباراة التي شهدت تألقا كبيرا من جانب أحمد عاطف.

ارتبط اسم أحمد عاطف بالانتقال للأهلي، خاصة أنه مازال على ذمة ناديه الأصلي وادى دجلة، حيث يتواجد هذا الموسم فى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأكد مسئولو فيوتشر أن عقد استعارة عادف يحمل بنداً يمنح فيوتشر فقط الحق فى شرائه من دجلة مقابل 12 مليون جنيه، ما يعني أن أى نادٍ يرغب فى الحصول على خدماته عليه أن ينتظر موقف فيوتشر أولاً، وفى حال عدم تفعيل فيوتشر بند شرائه سيكون دجلة هو صاحب حق بيعه، أمام فى حال تفعيل الشرط فسيكون أى نادٍ مهتماً بخدماته مُطالباً بالتفاوض مع إدارة نادي فيوتشر.

ودخل أحمد عاطف دائرة اهتمامات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، عقب المستوى الذى قدمه أمام الزمالك فى المباراة الأخير بالدورى، وطلب المدير الفنى البرتغالى من محللي الأداء تقريرا فنيا شاملا، حيث يشترط الخواجة الاستمرار والثبات على نفس المستوى لضم أى لاعب للمنتخب.

يأتى اهتمام كيروش بمهاجم فيوتشر فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى المنتخب وخاصة المهاجمين وعلى رأسهم مروان حمدى وكذلك محمد شريف الذى يشارك مع المنتخب كمهاجم تارة وكجناح أيسر تارة أخرى، فى الوقت الذى يجيد فيه أحمد عاطف اللعب فى وسط الملعب ومركز الجناح والمهاجم الصريح وهو ما يفضله كيروش حيث يعتمد على اللاعبين الذين لديهم مرونة داخل الملعب.