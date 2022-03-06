شكرا لقرائتكم خبر عن حب فى صالات القتال.. كيشو يرتبط بالمصارعة التونسية.. وسيف عيسي وحبيبة عصام أحدث كابلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صالات الرياضة ليست مجرد مكان وأدوات يمارس عليها اللاعبون رياضتهم المفضلة، بل تجمع الكثير من اللاعبين ممن تحولت علاقاتهم إلى صداقة ترقى إلى درجة الإخوة، وكذلك تجمع قلوب المحبين والذين ربما ترقى علاقاتهم أحيانا للزواج.



سيف عيسى و حبيبة عصام



سيف عيسى وحبيبة

سيف عيسى و حبيبة عصام



سيف عيسى وحبيبة

شهدت الساعات الماضية احتفال سيف عيسي لاعب التايكوندو والبطل الأولمبي بعقد قرآنه على حبيبة عصام لاعبة التايكوندو، وسط حضور الأهل والأصدقاء فى أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، ليكون كابلز جديد فى الارتباط داخل الوسط الرياضى ونفس اللعبة أيضا.



كيشو و فاطمة

ولا يٌعد عيسى هو الأول الذى يرتبط بلاعبة فى نفس الرياضة التى يمارسها، فقد سبقه محمد إبرهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وبطل الأولمبياد بخطبته على اللاعبة التونسية فاطمة الاينوبلى، وأقيم الحفل فى تونس حيث مقر إقامة اللاعبة فى تونس، بحضور عدد قليل من أسرة العروسين.

ومن قبلهما تزوجت هداية ملاك لاعبة التايكوندو من عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية، وثريا محمد لاعبة السلة بالأهلى، فأعلنت خطبتها على هيثم عصام لاعب السلة بالزهور.