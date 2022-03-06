شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر نهائيات دورى رجال الطائرة.. والزمالك رابعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق النادى الأهلى للكرة الطائرة جدول ترتيب نهائيات الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة هليوبوليس فى الجولة الرابعة بالدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 اليوم.

بينما يحل الزمالك رابعا برصيد 5 نقاط قبل مواجهة الطيران فى الجولة الرابعة، وتشهد لقاءات اليوم مباريات بين كل من: طلائع الجيش مع بتروجت والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع الطيران وسموحة مع الاتحاد السكندرى.



ترتيب الطائرة

بينما تقام الجولة الخامسة غد، الاثنين، لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع هليوبوليس والأهلى مع بتروجت والزمالك مع الإتحاد السكندرى و سموحة مع الطيران .

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.