شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى عن الخصم من عقد أحمد الشيخ بعد تغيبه عن التدريبات: كل شىء وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن جلسة التحقيق مع أحمد الشيخ لاعب الفريق ستعقد خلال الأسبوع الجارى بعد تغيبه دون إذن عن التدريبات، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365” عن طبيعة العقوبات التى قد يوقعها النادى على اللاعب وفيما يخص الخصم من عقده، "كل شيء وارد".

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى إحالة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق البورسعيدي للتحقيق بسبب عدم الالتزام، بعد تقرير من كريم ذكرى مدير الكرة، لتغيب اللاعب عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، خاصة أن الشيخ منذ انضمامه إلى المصرى لم يقدم المردود المنتظر للجماهير.

وكشف مصدر بالنادي المصري، أن قيمة عقد الشيخ تصل إلى 6 ملايين جنيه، حصل اللاعب منها على 3 ملايين، بينما لم يشارك أحمد الشيخ سوى في 6 مباريات مع المصري منذ بداية الموسم سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين فقط.

قرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، استبعاد 7 لاعبين من معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، وجاء أبرزالمستبعد كالتالي: أحمد شديد قناوي ، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، مصطفي سلطان، محمد بلح، لأسباب فنية.