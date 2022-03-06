شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الجونة.. رضا شحاتة لا يعرف الفوز أمام الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الجونة مع نظيره الزمالك مساء غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى.

ويتولى قيادة الزمالك أسامة نبيه، لحين تولى فيريرا المهمة بشكل رسمي، في المقابل يتولى رضا شحاتة تدريب فريق الجونة في المباراة رقم 11 التي يقودها شحاتة مع الفريق خلال الموسم.

وبالنظر إلى نتائج رضا شحاتة امام الزمالك، في المباريات التي تولى فيها شحاتة قيادة الجونة امام الأبيض، نجد أن مدرب الجونة خلال مسيرته التدريبية سبق و التقى مع الزمالك فى 3 مباريات ، خسر مرتان ، و تعادل في واحدة .

جاءت نتيجة مباريات رضا شحاتة امام الزمالك بالهزيمة 4/3 ، و 1/0 ، مقابل التعادل في واحدة سلبيا 0/0 .

ويحتل الجونة المركز العاشر ، برصيد 14 نقطة بعد خوض 10 مباريات ، بالفوز في 4 مباريات ، و الهزيمة في مثلها ، مقابل التعادل في مباراتين ، فى المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز فى 7 مباريات، وتعادل فى واحدة، مقابل هزيمتين، ودخلت شباكه 20 هدفا، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا فى مرمى الفرق المنافسة.