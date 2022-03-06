شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم بتروجت 3 / 1 فى نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره بتروجت بنتيجة 3 / 1 فى إطار الجولة الرابعة بالدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022، بينما تقام الجولة الخامسة غد، الاثنين، لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع هليوبوليس والأهلى مع بتروجت والزمالك مع الاتحاد السكندرى و سموحة مع الطيران.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.